Депутат Спиридонов призвал расширить льготную программу аренды на Арктическую зону

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Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов предложил расширить действие льготной программы доступного арендного жилья на регионы в Арктической зоне. Об этом сообщает RT.

По его словам, на сегодняшний день в стране реализуют программу "Доступное арендное жилье в Дальневосточном федеральном округе", которая предполагает покупку Институтом развития жилых помещений с готовой отделкой и мебелью по договорам участия в долевом строительстве и договорам купли-продажи. После этого квартиры могут сдавать в аренду региональным операторам, напомнил парламентарий.

Депутат добавил, что расширение программы поспособствует формированию положительного влияния на улучшение демографической ситуации и снижению оттока населения из северных регионов. Также она позволит привлечь специалистов и решить кадровые проблемы, заключил Спиридонов.

Осенью прошлого года Михаил Мишустин подписал документ, который распространил действие льготной программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону. Жителям российской Арктики стали доступны займы со ставкой до 2%.

Ранее Владимир Путин согласился с идеей поднять верхнюю планку по льготной ипотеке в российских регионах. Российский лидер пообещал обсудить идею об исключении ряда требований для получения арктической ипотеки. Одно из предложений – исключить стаж работы из числа требований к медикам.

