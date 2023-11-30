Кабмин РФ распространил Дальневосточную ипотеку на Арктическую зону

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Российский кабмин распространил действие льготной программы "Дальневосточная ипотека" на Арктическую зону. Сама программа теперь называется "Дальневосточная и арктическая ипотека", сообщается на сайте правительства РФ.

Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Людям, живущим в регионах Арктической зоны, станут доступны кредиты по льготной ставке до 2% на строительство или покупку жилья", – говорится в сообщении.

Возможность стать участником льготной ипотечной программы получат в том числе учителя и врачи, которые осуществляли деятельность в Арктической зоне не менее 5 лет, а также молодые пары не старше 35 лет и одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 18 лет включительно.

Кроме того, присоединиться к программе смогут те, кто получил земельные участки по программе "Гектар", и участники региональных программ трудовой мобильности. Максимальная сумма льготного займа составит 6 миллионов рублей.

Ранее стало известно о планах российских властей увеличить лимит выдач льготной ипотеки. Сейчас готовится соответствующее постановление, сообщили в Минфине России. В ведомстве уточнили, что допфинансирование потребовалось из-за повышения ключевой ставки и роста спроса на госпрограммы.

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