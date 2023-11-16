16 ноября, 15:30Экономика
Набиуллина предложила устанавливать разные ставки по ипотеке в регионах РФ
Фото: depositphotos/deyangeorgiev2
Ставки по ипотеке следует устанавливать в зависимости от региона, где выдается подобный кредит. Таким мнением председатель российского Центробанка Эльвира Набиуллина поделилась в ходе выступления в Госдуме, пишет РБК.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что при одинаковых ставках по ипотеке и одинаковым льготным программам "зарплата в Москве отличается в разы от зарплаты в Костроме". В этой связи он спросил Набиуллину о ее отношении к тому, "чтобы процент по ипотечным кредитам был дифференцированным" в зависимости от средней зарплаты в том или другом регионе.
На это глава ЦБ заявила, что данная проблема является важной. Регулятор выступает за адресность ипотеки, а также не против льготных программ, указала Набиуллина.
"То, что у нас есть массовая программа (ипотека для новостроек под 8%. – Прим. ред.), привело к региональным перекосам – у нас значительная часть льготной ипотеки берется в столичных центрах, и здесь же покупается инвестиционное жилье – люди из других регионов стараются купить жилье", – заявила она.
Поэтому, продолжила Набиуллина, дифференцировать процент нужно. Глава регулятора уточнила, что Центробанку предстоит обсудить это с кабмином. Так, уровень доходов населения может быть одним из критериев.
Кроме того, можно также посмотреть уровень проникновения ипотеки, так как есть регионы, где такие кредиты выдают в малом количестве , а есть и те, где они развиты, уточнила Набиуллина.
"И жилищное строительство – многим строительным компаниям очень невыгодно строить как раз в небольших городах, это низкая прибыльность", – уточнила глава Центробанка.
Вместе с тем она предложила вариант поддержки рынка. Речь идет об одновременной выдаче субсидий застройщикам в регионах с низкой обеспеченностью жильем.
Согласно информации ЦБ РФ, на 1 октября средневзвешенная ставка по ипотеке в стране составляла 7,92% годовых. Такой показатель учитывает не только рыночные, но и льготные программы, ставки по которым субсидируются из бюджета.
Ранее правительство России приняло решение выделить дополнительные средства на поддержку программы льготных ипотек. По словам Михаила Мишустина, сейчас в стране реализуется широкий комплекс мер по обеспечению граждан жильем, в том числе поддерживаются программы льготного кредитования. Глава кабмина поделился, что правительство на эти цели дополнительно направило 95 миллиардов рублей.
Правительство РФ направит 95 млрд рублей на поддержку льготной ипотеки
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