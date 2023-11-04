Риэлтор призвал россиян отложить покупку вторичного жилья до 2024 года

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Приобретение вторичного жилья в России следует отложить как минимум до 2024 года. Об этом в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил почетный член Российской гильдии риелторов Олег Самойлов.

Эксперт рынка отметил, что цены на вторичное жилье в стране так и не опустились на фоне сократившегося спроса. При этом ипотека значительно повысилась в цене.

"В этих условиях, конечно, с экономической точки зрения покупать (вторичную. – Прим. ред.) квартиру плохо и невыгодно", – отметил Самойлов.

Однако с покупкой квартир в новостройках риэлтор рекомендовал поторопиться. Он отметил, что при приобретении такого жилья россияне могут воспользоваться льготными программами.

Не ждать падения цен на вторичное жилье ранее призвал и член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков. По его словам, какое-то время аналитики прогнозировали падение цен на "вторичку" на 20–50%, однако этого не произошло. Наоборот, цены поднялись, и в итоге те, кто ждал, приобрести квартиры не смогли.



Эксперты сообщили, что спрос на квартиры в столице упадет в ближайшее время