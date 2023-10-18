Депутат перечислил документы, которые нужно проверить перед покупкой жилья

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При покупке квартиры, полученной по наследству, стоит тщательней проверять все документы. Об этом рассказал первый зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Владимир Кошелев в беседе с "Газетой.ру".

"Со временем могут появиться другие претенденты на наследство и попытаться оспорить сделку", – считает депутат.

Кроме того, проверять правоустанавливающие документы собственника нужно и в других случаях. Это может быть свидетельство о государственной регистрации права, договор купли-продажи и другое.

Также необходимо получить копию единого жилищного документа, где будет полная информация о квартире и прописанных в ней жильцах. Желательно получить этот документ вместе с собственником в МФЦ, чтобы удостовериться в подлинности бумаги, указал он.

"Если владелец квартиры – несовершеннолетний, то нужно будет согласие органов опеки на продажу. Если продаваемая квартира – единственное жилье ребенка, то его нельзя будет выписать из нее", – предупреждает депутат.

Помимо зарегистрированных в квартире детей, также стоит обратить внимание на людей, которые отказались от приватизации, но остались прописанными в ней. По суду их нельзя будет выписать. У нотариуса нужно получить выписку из ЕГРН, где будут указаны все возможные обременения и аресты, а также информация о собственнике квартиры.

Также важно получить справку о дееспособности продавца, подтверждающую, что он не стоит на учете в наркологическом и психоневрологическом диспансерах. Кроме этого, необходимо проверить техническое состояние квартиры и убедиться, что в ней не было незаконных перепланировок.

"Также можно попросить продавца предоставить оплаченные квитанции за электроэнергию, воду, капитальный ремонт, газ, телефон. В противном случае есть риск купить квартиру с многотысячными долгами", – пояснил Кошелев.

Депутат добавил, что договор купли-продажи важно подписывать с собственником лично, а не по доверенности.

"Доверенность можно отозвать, а сделку по ней оспорить. В таком случае вы можете остаться и без денег, и без квартиры", – заключил он.

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