"Известия": власти обсуждают допуск работающих на Москву IT-специалистов к ипотеке под 6%

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В России обсуждают возможность разрешить IT-специалистам, проживающим в регионах, но работающим на московскую компанию, брать льготную ипотеку под 6%. Об этом сообщает газета "Известия".

Власти рассматривают возможность донастройки параметров льготной IT-ипотеки, сообщил газете замминистра финансов Иван Чебесков.

Он заявил, что возможность разрешить IT-специалистам из регионов, работающих на столичные компании, брать льготную ипотеку, сейчас рассматривается, однако министерство не поддерживает любое расширение программ.

По его словам, предложенные корректировки должны лишь немного изменять параметры выдачи льготной ипотеки или сужать программу. Кроме того, по словам Чебескова, донастройка программы возможна при одобрении Минцифры.

В Минцифры сообщили, что ранее более половины распределенных средств по IT-ипотеке направлялось на покупку жилья в Москве и Санкт-Петербурге, где были выданы 50% ипотек по данной программе. В ведомстве напомнили, что после изменений правил выдачи ипотеки, фокусом программы стала поддержка и сохранение кадров в регионах.

Эксперты отмечают, что льгота перестала учитывать тех сотрудников, которые удаленно работают на столичные организации, а живут в других городах и было бы справедливо разрешить им оформлять льготную ипотеку. По их мнению, дальнейшее развитие IT-ипотеки в регионах не приведет к перегреву рынка жилья с учетом дефицита кадров в IT-компаниях и того, что удаленно работает лишь каждый третий IT-специалист.

Ранее стало известно, что выдачи IT-ипотеки снизились в 17 раз в августе. Показатель опустился с 30,2 миллиарда до 1,76 миллиарда рублей.

Между тем доля россиян, которые намерены купить жилье за счет ипотеки, снизилась до рекордных в 2024 году 42%. Таким образом, более половины граждан страны приобретают недвижимость без привлечения заемных средств.