"Известия": выдачи IT-ипотеки просели в 17 раз в августе

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Выдачи IT-ипотеки снизились в 17 раз в августе. Показатель опустился с 30,2 миллиарда до 1,76 миллиарда рублей, сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные корпорации ДОМ.РФ. Этот тренд подтвердили и представители банков.

По данным Минцифры РФ, динамика выдачи льготной IT-ипотеки по итогам августа в сравнении с июлем не показательна. Представители ведомства также выразили уверенность в том, что на ее основании нельзя делать выводы об эффективности программы, аргументировав это тем, что в июле банки еще выдавали предодобренные кредиты по старым нормам, а заявки, которые были поданы в августе на новых условиях, еще находятся на рассмотрении.

В результате изменения условий IT-ипотеки сегмент ее потенциальных клиентов стал значительно уже, обратили внимание в беседе с газетой представители ВТБ. Так, с 1 августа из госпрограммы были исключены Москва и Санкт-Петербург. Такое решение было принято на фоне того, что с начала 2024 года именно на в этих регионах было выдано до 54% от всех выданных кредитов. После внесения изменений программа стала более ориентированной на поддержку IT-сектора в регионах.

Кроме того, после внесения коррективов в условия IT-ипотеки ставка по ней выросла с 5 до 6% годовых, а лимит снизился до 9 миллионов рублей во всех регионах. При этом до изменений он достигал в городах-миллионниках 18 миллионов рублей.

Вместе с тем уменьшилось и число компаний, сотрудники которых могут получить одобрение заявки по данной госпрограмме. В соответствии с новыми правилами, претендующие на данный вид ипотеки организации должны не только иметь соответствующий статус, но и являться получателем налоговых льгот.

Отмечается, что заемщик должен продолжать работать в IT-организации на протяжении всего срока действия кредита. В противном случае ставку могут поднять до рыночной.

Условия IT-ипотеки были изменены 31 июля. Как правило, участникам рынка нужно некоторое время для перестройки процесса выдачи кредитов, обратил внимание в беседе с журналистами представитель Абсолют Банка. Так, Сбер вновь начал выдавать кредиты по данной программе только в последнюю декаду августа, отметили, в свою очередь, в пресс-службе организации.

"С учетом востребованности IT-ипотеки у специалистов из двух столиц изменения в любом случае должны были серьезно сократить ее выдачи", – подчеркнул гендиректор инвестиционной компании на рынке недвижимости ООО "Флип" Евгений Шавнев.

Даже если бы банки имели возможность незамедлительно приступить к оформлению этой ипотеки на новых условиях, ее выдачи в рамках госпрограммы так или иначе бы снизились, считает эксперт. По его мнению, показатели, скорее всего, не восстановятся до прошлых значений.

Однако падение выдач по IT-ипотеке в целом не является критичным. Это объясняется тем, что программа имеет емкость, которая в какой-то момент окажется исчерпана, поскольку число специалистов, работающих в этой сфере в России, является ограниченным, отметил побеседовавший с журналистами независимый эксперт Андрей Бархота.

Вместе с тем новые льготные программы, которые анонсировали власти страны, могут коснуться молодых специалистов и сотрудников сферы промышленности, строительства и науки. Таким образом, они могут быть нацелены на более широкие слои населения, подчеркнул он.

В общей сложности по итогам августа банки выдали по госпрограммам ипотеки на 185,6 миллиарда рублей, уточняется в данных ДОМ.РФ. Этот показатель всего на 1 миллиард превышает итоги июля. Однако при сравнении данного результата с итогами августа 2023 года, то за 12 месяцев показатель снизился практически втрое, опустившись с 515 миллиардов рублей.

Вместе с тем в стране продолжают фиксироваться выдачи ипотеки по льготной программе на новостройки даже после ее завершения – 1 июля. Это объясняется тем, что у ряда банков получение жилищного кредита учитывается только после регистрации ипотеки на приобретаемый объект.

Это может произойти и после заключения договора, в связи с чем информация о подобных кредитах будет поступать еще на протяжении одного-двух месяцев. При этом в июле на данную статью приходилось 52 миллиарда, а в августе – 2,4 миллиарда.

"Из всех льготных программ только семейная ипотека сейчас может хоть как-то поддерживать выдачи", – отметил, комментируя ситуацию, специалист Юрий Беликов.

Так, по итогам августа выдачи семейной ипотеки увеличились более чем вдвое в сравнении с показателями июля. Они выросли с 76 до 163 миллиардов рублей. В августе Сбер оформил вдвое больше семейной ипотеки, чем в июле, а те же показатели у ПСБ превысили итоги второго месяца лета на 60%, отметили в пресс-службах организаций.

После внесения изменений в условия программы претендовать на данный вид ипотеки могут семьи, в которых воспитывается хотя бы один ребенок до шести лет включительно. При этом до нововведений взять ее могли все семейные пары с двумя несовершеннолетними детьми. В связи с высоким спросом эффект от ужесточения этой программы может проявиться лишь к концу года, заявила эксперт Наталья Мильчакова.

Вместе с тем лимиты крупнейших банков по семейной ипотеке к настоящему времени остаются почти исчерпаны – на 85–95%. Это означает, что в течение ближайшего времени они могут принять решение о приостановке выдачи по программе до того момента, когда власти страны снова выделят их.

По мнению члена комитета Российской гильдии риелторов по ипотеке Ирины Киселевой, ожидать этого от правительства можно в течение ближайшего года. Государству не выгодно оставлять молодые семьи с детьми без доступа к недвижимости даже в том случае, если оно стремится охладить рынок, подтвердила Мильчакова.

Тем не менее спрос на льготную ипотеку может значительно снизиться из-за высоких цен на жилье, которые остаются неизменными, несмотря на сокращение спроса. Еще одной причиной такого развития событий может стать общая закредитованность населения, подчеркнул Беликов.

К настоящему моменту у россиян остается все меньше способов приобретения жилья в ипотеку. Рыночные ставки фиксируются на заградительном уровне в 23%, а условия по госпрограммам продолжают ужесточаться. При этом, если до конца года Центробанк снова повысит ключевую ставку, динамика рынка может сократиться еще значительнее, подчеркнул директор департамента розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич.

На данный момент основным вариантом покупки недвижимости для россиян остается именно семейная ипотека. При этом заемщики оказываются вынуждены обращаться к спецпредложениям от застройщиков, предлагающим понижение стоимости кредита, завышая на этом фоне цену самого объекта.

"Пока темпы продаж устраивают девелоперов, однако при первом же резком падении рынок начнет предлагать собственные варианты рассрочки. Они будут чуть более выгодными, чем рыночные программы, но не такими привлекательными, как льготные", – отметил Шавнев.

При этом цены на новостройки продолжают стагнировать, но скидки начинают постепенно расти, обратил внимание специалист по недвижимости Олег Репченко. По его словам, потребность в активном наращивании продаж появится у застройщиков лишь к концу года. По этой причине цены на жилье смогут упасть на 10–15%, считает он.

Между тем доля россиян, которые намерены купить жилье за счет ипотеки, снизилась до рекордных в 2024 году 42%. Таким образом, более половины граждан страны приобретают недвижимость без привлечения заемных средств.