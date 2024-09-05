Мутко: ставка по семейной ипотеке в ближайшее время не изменится

Фото: 123RF/andranik2018

Ставка в 6% годовых по госпрограмме "Семейная ипотека" в ближайшее время не изменится, сообщил генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко в интервью ТАСС.

По его словам, об изменении ставки речи вообще не идет.

"Это базовый принцип, о котором говорил президент РФ Владимир Путин", – сказал он.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял, что по меньшей мере четыре новые программы льготной ипотеки могут появиться в России в будущем. Они будут распространяться на молодых специалистов, а также людей, занятых в промышленности, строительстве и науке.

Между тем Центробанк России решил с помощью стандарта ипотечного кредитования запретить банкам взимать комиссии с застройщиков. В частности, стандарт запретит схему, при которой застройщики платили банкам вознаграждение за снижение ставки по ипотеке. Она искажает стоимость недвижимости, а также повышает долг заемщика.