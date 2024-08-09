Эксперт Радченко: рынок ипотеки будет недоступен и продолжит падать в августе

Фото: 123RF/andranik2018

Ипотечный рынок будет недоступен и продолжит падать в августе. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на главу Международной академии ипотеки и недвижимости Ирину Радченко.

Специалист объяснила, что на рынок влияет ключевая ставка, которая останется двухзначной в текущем году, а возможно, и в 2025 году.

"Застройщикам придется снижать цены либо строить дома и ждать, пока будет другой рынок. Нашим застройщикам придется действовать по такой схеме: меньшую часть платишь при строительстве дома, а остальную только после сдачи квартиры", – отметила она.

В конце июля Совет директоров Банка России в рамках совещания принял решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых.

Владимир Путин, в свою очередь, поручил правительству РФ установить по семейной ипотеке особые условия на приобретение жилья и индивидуальное жилое строительство.

