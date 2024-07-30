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Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила сохранить льготные ипотечные программы, сделав их "прицельными".

По ее словам, сейчас идет резкое сокращение программ субсидируемой ипотеки. Ожидается, что спрос упадет и, соответственно, упадут объемы нового строительства, что угрожает программам региональным комплексного развития территорий, обновления аварийного жилищного фонда и ремонта сетей, которые реализуются с участием застройщиков.

"Мы считаем, что от охлаждения рынка недвижимости не должны пострадать люди", – подчеркнула Матвиенко.

Она призвала активнее развивать программы точечного стимулирования спроса на жилье, например по регионам, по профессиям и с учетом нынешних ставок с разумным и посильным участием бюджета. Особое внимание Матвиенко предлагает уделять малым городам и тем субъектам федерации, где есть тенденция к оттоку населения.

Спикер СФ напомнила, что Россия – большая страна с очень разными регионами, в том числе с точки зрения демографии, и, по ее словам, понятно, что нельзя всех "стричь под одну гребенку".

"Поэтому льготные ипотечные программы должны быть продуманными, прицельными и, прежде всего, работать не на разрастание мегаполисов, а на то, чтобы люди могли приобрести себе комфортное новое жилье на своей малой родине, в любой точке нашей страны", – заключила она.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ установить по семейной ипотеке особые условия на приобретение жилья и индивидуальное жилое строительство.

В соответствии с ранее данными поручениями российские власти должны установить в рамках льготной ипотеки для семей с детьми особые условия предоставления ипотечного жилищного кредита, которые предполагают возможность получения займа на приобретение жилья на территории РФ с низким уровнем жилищного строительства и в малых городах семьями с двумя и более детьми по процентной ставке не более 6% годовых в течение всего срока кредитования.

Кроме того, президент поручил определить особые условия на возведение индивидуальных жилых домов независимо от субъекта РФ. Поручение должно быть реализовано к 15 августа текущего года.