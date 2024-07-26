Девелоперы: повышение ключевой ставки в РФ не повлияет серьезно на рынок новостроек

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Повышение Центробанком РФ ключевой ставки до 18% сильно не повлияет на рынок новостроек, сообщили девелоперы в беседе с РИА Недвижимость.

"Решение было ожидаемым. На отрасль оно едва ли окажет заметное влияние. Рыночная ипотека была фактически недоступной и в период 16% ставки", – объяснили эксперты.

Специалист по маркетингу и продажам Илья Витковский согласился с тем, что ключевая ставка на уровне 16% уже была критичной.

В нынешней ситуации следует ожидать, что ипотека станет дороже еще на 3%, предупредил замруководителя по коммерческим вопросам одной из компаний Илья Колунов. При этом, по его мнению, это не приведет к изменению показателей спроса. Он сейчас низкий, и еще большее подорожание на ситуацию не повлияет, добавил эксперт.

Люди могут начать направлять больше денег на депозитные вклады, считает Колунов.

"Однако большого оттока средств с рынка недвижимости не предвижу, потому что ставки по депозитам на сегодня уже очень привлекательные, и все, кто хотел положить деньги на депозит, это сделали", – отметил эксперт.

Некоторые представители сферы обеспокоены вероятностью подорожания проектного финансирования. В таком случае показатели продаж могут упасть на 30%, добавил глава девелоперской группы Дмитрий Кашинский.

В свою очередь, основатель другой компании Владимир Щекин считает, что такой сценарий исключать нельзя. По его словам, нужно будет поддерживать специальные условия и акции для клиентов. Возможно также подорожание рассрочки, спрогнозировал он.

Повышение ключевой ставки приведет к тому, что клиенты начнут отказываться от приобретения недвижимости, считает директор по продукту Дарья Постникова. На фоне решения ЦБ может вырасти и стоимость аренды жилья в столице, резюмировала специалист.

На заседании совета директоров ЦБ 26 июля было принято решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых. В пресс-службе регулятора объяснили, что инфляция в стране ускорилась и зафиксирована на уровне, который значительно превышает апрельский прогноз Банка России.

Центробанк намерен держать ключевую ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

