Набиуллина не исключила дополнительного повышения ставки

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Центробанк будет держать ключевую ставку высокой столько, сколько потребуется для возвращения инфляции к цели, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Она не исключила повышения ставки в случае необходимости. При этом ЦБ РФ не будет действовать по сценарию Турции и резко повышать ключевую ставку. Ситуация совсем другая, подчеркнула Набиуллина. Между тем, глава ЦБ не видит оснований для снижения ставки в этом году.

"Абсолютное большинство участников обсуждения выступили за повышение ставки до 18%, но были и предложения сохранить нынешний уровень ставки в 16%. <…> Были и предложения повысить ставку и до 19, и до 20%, то есть до того уровня, когда с высокой степенью вероятности можно будет говорить о завершении цикла повышения ставки", – сказала подчеркнула глава регулятора.

На заседании совета директоров ЦБ, которое состоялось 26 июля, было принято решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых. В пресс-службе регулятора объяснили, что инфляция в стране ускорилась и зафиксирована на уровне, который значительно превышает апрельский прогноз Банка России.

При этом там также уточнили, что сейчас рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Для снижения инфляции и возвращения ее на нужный уровень необходимо дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику, подчеркнули в Банке России.

