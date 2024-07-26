Песков назвал позитивными экономические показатели России

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Экономические показатели РФ в различных сферах и по ВВП в целом являются позитивными. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, ответив на вопрос, беспокоит ли Кремль ситуация с перегревом экономики и инфляции, а также довольны ли там политикой Центробанка.

По его словам, Владимир Путин уже не раз давал высокую оценку работе кабмина и Банка России, поэтому президент РФ, как утверждает Песков, удовлетворен их деятельностью.

На заседании совета директоров ЦБ по ставке, которое состоялось 26 июля, было принято решение о повышении ключевой ставки до 18% годовых. Инфляция в стране ускорилась и наблюдается на уровне, который значительно превышает апрельский прогноз Банка России, уточнил регулятор.

В настоящее время рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. В целях снижения инфляции необходимо дополнительно ужесточить денежно-кредитную политику, подчеркивает ЦБ. Вместе с тем для возвращения инфляции к целевому уровню регулятор вынужден ввести более жесткие денежно-кредитные условия, чем ранее планировалось.

