Аналитик Беляев: Центробанку пока не удалось остановить инфляцию

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Повышение ключевой ставки не помогло Центробанку РФ остановить инфляцию, считает финансовый аналитик Михаил Беляев.

Сейчас показатель инфляции в России составляет 8,5% в годовом выражении, уточнил эксперт в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда". При этом решение о повышении ставки связано с "упрощенным пониманием природы инфляции", уверен Беляев.

По его словам, специалисты ЦБ РФ не понимают, что проблема находится в монополизации сфер экономики крупнейшими игроками рынка.

"Поэтому здесь на первый план должна выходить Федеральная антимонопольная служба (ФАС)", – пояснил аналитик.

Он добавил, что если не задействовать ФАС в ограничении роста рыночных цен, то Центробанк продолжит повышать свою ключевую ставку, чем ухудшит собственную экономику.

Накануне стало известно, что ЦБ РФ рассматривает возможность серьезного повышения ключевой ставки в июле, если получит убедительные статистические данные реализации альтернативного сценария экономики.

Регулятор уточнил, что альтернативный сценарий предполагает нарастание напряженности на рынке труда, продолжение или ускорение роста потребительской, инвестиционной и кредитной активности.