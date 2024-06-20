ЦБ РФ может существенно повысить ключевую ставку в июле

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Центробанк России может существенно повысить ключевую ставку в июле, если получит убедительные статистические данные реализации альтернативного сценария экономики. Об этом сообщается на сайте Банка РФ.

Регулятор уточнил, что на момент июньского решения по ключевой ставке не было аргументов для отвержения базового сценария в пользу альтернативного и повышения ставки. Альтернативный сценарий предполагает нарастание напряженности на рынке труда, продолжение или ускорение роста потребительской, инвестиционной и кредитной активности.

Ранее глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что говорить о снижении ставки можно будет после снятия вопроса о ее повышении. Регулятор ожидает более продолжительный период "длинных" ставок, чем было в апреле. По словам Набиуллиной, ключевая ставка в 16% не сдерживает экономический рост в стране, и если в РФ укоренится высокая инфляция, то последствия для государства и россиян будут серьезными.

