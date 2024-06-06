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06 июня, 14:40

Экономика

"Деньги 24": ЦБ будет добиваться инфляции в 4%

"Деньги 24": ЦБ будет добиваться инфляции в 4%

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На ПМЭФ-2024 6 июня выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что регулятор будет стремиться добиться инфляции на уровне 4%.

После нее на сцену поднимались исполнительный директор Сбербанка Герман Греф и председатель правления ВТБ Андрей Костин, которые рассказали, что до речи Набиуллиной собирались выступить за сохранение ключевой ставки на прежнем уровне, но теперь будут выступать за ее повышение. Подробнее – в программе "Деньги 24".

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Сюжет: ПМЭФ-2024
Программа: Деньги 24
экономикавидеоКонстантин Цыганков
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