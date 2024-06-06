"Деньги 24": ЦБ будет добиваться инфляции в 4%

На ПМЭФ-2024 6 июня выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Она заявила, что регулятор будет стремиться добиться инфляции на уровне 4%.

После нее на сцену поднимались исполнительный директор Сбербанка Герман Греф и председатель правления ВТБ Андрей Костин, которые рассказали, что до речи Набиуллиной собирались выступить за сохранение ключевой ставки на прежнем уровне, но теперь будут выступать за ее повышение. Подробнее – в программе "Деньги 24".

