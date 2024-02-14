Путин обсудит с Собяниным внедрение ИИ в сфере здравоохранения

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Владимир Путин обсудит с Сергеем Собяниным вопросы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта (ИИ) в здравоохранении столицы в среду, 14 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Большую часть рабочего дня Путин посвятит передовым технологиям, технологиям будущего с акцентом на медицинских технологиях", – сказал представитель Кремля, пообещав позднее поделиться деталями общения мэра Москвы и российского лидера.

Ранее столичный градоначальник подчеркивал, что городские власти будут развивать технологии ИИ для диагностики заболеваний. В частности, еще с 2019 года медицинские учреждения города стали применять сервисы "компьютерного зрения" на постоянной основе.

Нейросети помогают распознавать на одном снимке компьютерной томографии (КТ) признаки сразу нескольких патологий. В итоге уже во время пандемии коронавируса столичные специалисты при помощи ИИ смогли обработать огромное количество снимков КТ.

До этого Путин также заявлял о важности внедрения современных достижений науки в российскую медицину. По его мнению, уникальные достижения должны оперативно внедряться в деятельность больниц и поликлиник РФ.

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