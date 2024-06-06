Собянин подписал соглашение о развитии платформы цифрового рубля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин и первый заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова подписали соглашение о сотрудничестве по развитию платформы цифрового рубля. Подписание состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, с августа прошлого года ГУП "Московский метрополитен" первым среди всех организаций РФ совместно с ПАО "Банк ВТБ" стал участником тестирования цифрового рубля. Для проведения операций на платформе ЦБ РФ открыли специальный цифровой счет.

После внедрения национальной цифровой валюты пассажиры смогут оплачивать проезд цифровыми рублями. В частности, в Москве сделают такую оплату и для парковки и других услуг транспорта.

Вместе с тем планируется подписать первый в стране смарт-контракт на страхование подвижного состава городского транспорта.

В марте Собянин на встрече с Владимиром Путиным сообщил, что Москва показывает высокую динамику по росту инвестиций благодаря поддержке президента РФ и правительства. Так, по его словам, объем вложений увеличился с 2 до 17 триллионов рублей. Мэр подчеркнул, что даже в сопоставимых ценах такой рост в 3,7 раза больше, чем в предыдущие периоды.