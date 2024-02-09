Число зарегистрированных пользователей портала mos.ru составило почти 16 млн

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Количество зарегистрированных пользователей портала mos.ru превысило 15,9 миллиона. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий (ДИТ) отметили, что если у заявителя есть полная учетная запись на портале, то это гарантирует, что пользователь уже подтвердил свою личность одним из доступных способов, благодаря чему у него не надо запрашивать дополнительные документы – человек получит необходимую услугу быстрее, не предоставляя лишние сведения. Так, пользователи с полной учетной записью могут в режиме онлайн оформлять субсидии на оплату ЖКУ и другое, добавили в ведомстве.

Помимо этого, москвичи с полной учетной записью и столичным полисом обязательного медицинского страхования могут просматривать свою медкарту, в то время как пользователи со стандартным аккаунтом должны подать заявку и дождаться предоставления доступа, указали в ДИТ.

Для получения полной учетной записи человеку нужно подтвердить свою личность онлайн или в любом центре госуслуг "Мои документы".

Отмечается, что получить доступ к городским услугам можно через личный кабинет на mos.ru. Благодаря данным полной учетной записи пользователь может не вводить свои данные каждый раз.

Кроме того, на портале гражданам в цифровом формате доступно свыше 420 услуг и сервисов, позволяющих решить бытовую проблему онлайн в любое время и с любого устройства. Возможностями портала каждый день пользуются более двух миллионов раз.

Также учетная запись на mos.ru дает горожанам возможность пользоваться другими цифровыми проектами. Например, с ее помощью можно авторизоваться на таких ресурсах, как "Активный гражданин", "Электронный дом", "Наш город", "Московская электронная школа" и других.

Ранее сообщалось, что на портале mos.ru москвичи могут оплатить городские счета через систему быстрых платежей (СБП). При этом банк не берет комиссию, и на счет пользователя возвращается 1% от суммы платежа.

Такая же функция появилась в мобильном приложении "Госуслуги Москвы", ей воспользовались уже свыше 600 тысяч раз.

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