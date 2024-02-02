Москвичи стали чаще передавать показания счетчиков воды на портале mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В прошлом году жители Москвы воспользовались сервисом передачи приборов учета воды на портале mos.ru более 86 миллионов раз. Эта услуга позволяет горожанам за пару кликов отправить в ведомство необходимые сведения, узнать о приближении сроков поверки счетчиков, посмотреть статистику потребления за прошлые месяцы и при необходимости скачать данные с архивными показаниями. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В пресс-службе московского департамента информационных технологий указали, что в городе более 12 лет активно развивается цифровая экосистема услуг и сервисов, чтобы граждане могли онлайн решить бытовые вопросы в удобное время. На данный момент на портале mos.ru доступно свыше 400 услуг и сервисов, уточнили там.

В ведомстве добавили, что одним из популярных у москвичей сервисов является передача показаний приборов учета воды. За 2023 год им воспользовались свыше 86 миллионов раз, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Также для передачи показаний горожане могут воспользоваться телеграм-ботом "Цифровые сервисы Москвы" или приложениями "Моя Москва" и "Госуслуги Москвы". Кроме того, сообщить данные возможно по телефону единой сервисной службы +7 (495) 539-25-25, через СМС на номер 7377 или через платформу "Электронный дом".

Ранее Сергей Собянин заявил, что в 2023 году более 400 тысяч новых пользователей зарегистрировались на портале mos.ru. Более того, услугами и сервисами за прошлый год жители Москвы воспользовались свыше 760 миллионов раз.

Востребованность услуг и сервисов портала mos.ru выросла на 15% за год