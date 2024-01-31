Более 1,5 млн москвичей стали участниками платформы "Электронный дом"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 1,5 миллиона москвичей стали участниками платформы "Электронный дом". За 2023 год число пользователей возросло в два раза по сравнению с 2022 годом, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Платформа "Электронный дом" стала для москвичей единым окном по решению множества вопросов, связанных с жизнью в многоквартирном доме. Пользователи общаются с соседями, решают вопросы через управляющую организацию, размещают объявления на электронной доске, узнают об интересных мероприятиях поблизости, передают показания счетчиков, оплачивают коммунальные услуги, оформляют заявки на вызов мастера", – отметил руководитель ГКУ "Новые технологии управления" Александр Пищелко.

За все время работы платформы было проведено свыше 6 тысяч опросов, выполнено более 600 тысяч заявок на ликвидацию неполадок и заработано свыше 108 миллионов баллов.

Так, на платформе жильцы могут оставлять объявления о купле–продаже личных вещей. Там также можно сообщить о найденном или сбежавшем питомце, попросить на время инструменты и другое.

Благодаря платформе москвичи могут оставлять заявки о неполадках в квартире, доме или во дворе, а также связаться с управляющей организацией в чате. В частности, вместе с сервисом появилась возможность оплачивать счета за электроэнергию и единый платежный документ (ЕПД).

За активность на платформе пользователям начисляют городские баллы. Их можно получить за создание опроса, публикацию первого объявления, создание, администрирование и участие в общем собрании собственников, передачу показаний счетчиков воды и электроэнергии и другое. Баллы обмениваются на товары, услуги и промокоды на сайте "Миллион призов".

Ранее сообщалось, что к этой платформе подключились 99% многоквартирных домов столицы. С ее помощью москвичи связались со своими соседями более 180 тысяч раз. Они делятся информацией в личной переписке, общедомовом чате, через электронную доску объявлений или сервис поиска владельцев машин.

Более 10 тыс сезонных вопросов решили в столице при помощи сервиса "Электронный дом"