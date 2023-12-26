К "Электронному дому" подключились 99% многоквартирных домов Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К платформе "Электронный дом" подключились 99% многоквартирных домов Москвы. Благодаря ей горожане связались со своими соседями более 180 тысяч раз. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Инструменты платформы позволяют не искать контакты человека и не звонить в дверь квартиры. Поделиться информацией можно в личной переписке, общедомовом чате, через электронную доску объявлений или сервис поиска владельцев автомобилей.

На сайте подчеркнули, что общий чат в "Электронном доме" является удобным и безопасным инструментом общения с соседями, где находятся только реальные жители. Там обсуждают вопросы, которые связаны с содержанием дома, одалживают друг у друга инструменты и так далее.

Чтобы попасть в переписку, необходимо выбрать раздел "Чат" в нижнем меню приложения "Электронный дом". Откроется список всех чатов, на первом месте среди них будем общедомовой (общедомовые, если у пользователя несколько адресов).

Кроме того, желающие поделиться важной информацией могут воспользоваться электронной доской объявлений. Там сообщают о найденных и потерянных вещах, предупреждают о шумных ремонтных работах, решают различные вопросы. Чтобы разместить или посмотреть объявление через приложение, нужно в нижнем меню выбрать раздел "Еще", потом – "Объявления".

В сообщении уточнили, что если автомобиль, припаркованный во дворе, мешает проехать, то об этом тоже можно сообщить через "Электронный дом". Для этого нужно зайти в раздел "Мои соседи" и выбрать "Связаться с владельцем транспортного средства" и написать номер машины. Водитель получит уведомление, связаться можно не только со своими соседями.

Чтобы использовать сервисы, нужно зарегистрироваться, для чего понадобятся логин и пароль от учетной записи на mos.ru. Платформа доступна на сайте и в виде мобильного приложения.

Ранее сообщалось, что сервисом "Переезд в Москве", где есть подробные материалы по процессу переезда из другого региона или района в столицу, воспользовались более 56 тысяч человек. В основном москвичи хотели узнать из инструкций информацию об образовании детей, оформлении документов и статьи о здравоохранении в городе.

В ноябре Сергей Собянин заявил, что с начала года услугами и сервисами портала mos.ru воспользовались больше 550 миллионов раз. По словам мэра, это на 15% больше, чем за тот же период в 2022 году.

Более 10 тыс сезонных вопросов решили в столице при помощи сервиса "Электронный дом"