Более 56 тысяч человек воспользовались за год сервисом "Переезд в Москве"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сервисом "Переезд в Москве", где есть подробные материалы по процессу переезда из другого региона или района в столицу, воспользовались более 56 тысяч человек, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Уточняется, что в основном москвичи хотели узнать из инструкций информацию об образовании детей, оформлении документов и статьи о здравоохранении в городе.



На данный момент в сервисе есть два раздела с материалами для новоселов. Так, в разделе "Первый месяц после переезда" жители столицы смогут узнать, как зарегистрироваться в Москве или оформить необходимые документы.

В разделе "Адаптация на новом месте" есть информация о досуге в столице, о работе транспорта и инструкции по обустройству на новом месте для всей семьи.

"Благодаря развитию проекта элементы сервиса в течение года стали еще более наглядными и интуитивно понятными, а разделы были дополнены иллюстрациями для удобной навигации по темам статей", – добавили в пресс-службе департамента информационных технологий Москвы.

Там подчеркнули, что все подборки материалов адаптированы под конкретный сценарий переезда. Так, если в семье имеются дети, то сервис расскажет, как записать ребенка в детский сад или в первый класс.

В начале следующего года появится также раздел "Планирование переезда", где будут публиковаться материалы по формированию целевого бюджета для смены места жительства и поиску работы в Москве.

Ранее сообщалось, что с начала реализации программы реновации свыше 4,3 тысячи жителей Москвы получили квартиры вне очереди. Больше всего очередников получили квартиры на севере, юго-востоке и западе столицы. Для расселения столица предоставила свыше 1,1 тысячи квартир площадью около 70 тысяч квадратных метров.



Москвичам рассказали о работе сервиса "Помощь при переезде по программе реновации"