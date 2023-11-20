Более 4,3 тыс очередников улучшили жилищные условия благодаря программе реновации в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала реализации программы реновации свыше 4,3 тысяч жителей Москвы получили квартиры вне очереди. Об этом сообщает пресс-служба департамента городского имущества столицы.

"Из них свыше 820 москвичей начали переселение в комфортное жилье с начала 2023 года. Больше всего очередников получили квартиры на севере, юго-востоке и западе столицы", – подчеркнул руководитель департамента Максим Гаман.

Очередники, которые проживают во включенных в программу реновации домах, при переезде получат предложения квартир с улучшением условий во внеочередном порядке. Им необходимо пройти перерегистрацию учетного дела. Для расселения столица предоставила свыше 1,1 тысячи квартир площадью около 70 тысяч квадратных метров.

"В целом по Москве с момента старта программы реновации обеспечено начало расселения 142,7 тысячи жителей из 886 домов, при этом уже завершили переезд около 116 тысяч человек", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2023 года 31 тысяча жителей Москвы оформили документы на квартиры по программе реновации. Дома находятся во всех округах города.

До этого Сергей Собянин добавил в программу реновации еще девять новых адресов. Они расположены в пяти административных округах Москвы: в восточном (в Новогирееве и Измайлове), северо-восточном (в районе Ростокино), южном (в Царицыне), юго-восточном (в Нижегородском районе) и в северо-западном (в Щукине).

Более 50 домов по реновации построили в Москве в 2023 году