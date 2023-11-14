Собянин включил в программу реновации еще девять стартовых площадок

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Девять новых адресов добавили в программу реновации в столице. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Когда новостройки будут готовы, мы сможем расселить 54 старых дома и предоставить комфортное жилье для 9,9 тысячи человек", – отметил он.

Собянин заявил, что стартовые площадки расположены в пяти административных округах Москвы: в восточном (в Новогирееве и Измайлове), северо-восточном (в районе Ростокино), южном (в Царицыне), юго-восточном (в Нижегородском районе) и в северо-западном (в Щукине).

При этом мэр Москвы добавил, что для строительства нового жилья по реновации выбрали уже 601 площадку.

Ранее заммэра столицы Андрей Бочкарев отметил, что с начала 2023 года в Москве возвели 51 новый жилой дом по программе реновации. Новостройки расположены в 10 административных округах Москвы. Общая площадь сданных в этом году квартир по программе реновации превысила 836 тысяч квадратных метров.

Более 50 домов по реновации построили в Москве в 2023 году