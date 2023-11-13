Более 50 новостроек возвели с начала года по программе реновации в Москве

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

51 новый жилой дом с начала 2023 года возвели в столице по программе реновации, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В них смогут переселиться более 30 тысяч человек. Средний срок передачи под заселение новостроек после ввода – 3 месяца. В это время ведется приемка квартир и инженерных коммуникаций", – рассказал он.

Введенные в эксплуатацию новостройки расположены в 10 административных округах Москвы. Из 51 дома уже 32 постройки переданы под заселение, уточнил глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"К переселению в них приступили свыше 32 тысяч жителей", ‒ сообщил он.

Общая площадь сданных в этом году квартир по программе реновации превысила 836 тысяч квадратных метров, указал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко. Он уточнил, что этот показатель вырос на 17% по сравнению с январем – октябрем 2022 года.

"Тогда в эксплуатацию ввели 714 тысяч квадратных метров жилья", – подчеркнул Войстратенко.

Ранее Бочкарев рассказал, что в октябре в Москве стартовало расселение жителей из 15 домов. Новое жилье получат еще более 2,4 тысячи человек. Квартиры расположены в 6 округах столицы – СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮЗАО, ЗАО и СЗАО. При этом расселению с начала года подверглись 248 устаревших домов, напомнил он.

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