Более 30 тыс москвичей оформили документы на квартиры по реновации с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

С января по октябрь 2023 года 31 тысяча жителей Москвы оформили документы на квартиры по программе реновации. Дома находятся во всех округах города, рассказал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"Больше всего документов на жилье оформили в Юго-Восточном административном округе – около 7,6 тысячи человек, в Новомосковском и Восточном административных округах правообладателями современных квартир стали более четырех тысяч москвичей в каждом", – сказал Гаман.

Он добавил, что на юге города договоры на новое жилье подписали свыше 3,4 тысячи москвичей, на севере – порядка 3,2 тысячи.

В свою очередь, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин отметил, что с начала текущего года власти подобрали 36 площадок для переселения по программе реновации. По его словам, в эксплуатацию ввели 51 новостройку, а под заселение передали 40 домов.

Ключи от новых квартир получили порядка 36 тысяч горожан из 248 пятиэтажек. За 10 месяцев 2023-го полностью расселили 179 домов, 33 из которых уже снесли.

Днем ранее стало известно, что в столичном районе Зюзино построят здание с подземной парковкой по программе реновации. Как уточнили в пресс-службе Москомэкспертизы, оно будет состоять из двух секций, сам дом предполагает 184 квартиры.

Более 50 домов по реновации построили в Москве в 2023 году