Четыре жилых дома строят по программе реновации в Бабушкинском районе Москвы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

В Бабушкинском районе Москвы по программе реновации строят четыре жилых дома. Об этом сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"Сегодня на территории района Бабушкинского для переселения по программе реновации строят четыре жилых дома жилой площадью 46,7 тысячи квадратных метров. В проектировании находятся еще девять объектов площадью 124,8 тысячи квадратных метров", – рассказал он.

Новостройки появятся на улицах Ленинской, Радужной, Верхоянской и Летчика Бабушкина. Отделка в квартирах будет выполнена в соответствии со стандартами программы реновации.

В подъездах оборудуют зоны для почтовых ящиков, лифтовые холлы, комнаты дежурного и другие помещения. На первых этажах домов разместятся магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы и различные коммерческие точки.

До этого Сергей Собянин сообщил, что в программу реновации на северо-востоке Москвы включили 499 домов. В округе уже ввели в эксплуатацию 39 новостроек, еще 53 проектируются. С начала реализации программы новые квартиры там получили около 11,4 тысячи человек.



Собянин: ввели 39 домов по реновации на северо-востоке Москвы