Более 2,4 тысячи москвичей начали переезд по программе реновации в октябре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В октябре стартовало расселение жителей из 15 домов по программе реновации, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, новое жилье получат еще более 2,4 тысячи человек. Новые квартиры выдают в современных новостройках, расположенных в шести столичных округах – в Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Юго-Западном, Западном и Северо-Западном.

Заммэра напомнил, что всего с начала года расселение коснулось 248 домов. Для переезда граждан подготовили квартиры в 40 новостройках, расположенных в 10 городских округах. Общая площадь квартир в переданных в этом году под заселение новостройках составила больше 854 тысяч квадратных метров.

Таким образом, план по передаче нового жилья под заселение в этом году реализован на 85%. Глава департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что больше 400 жителей, получивших предложения новых квартир в октябре, уже определились с выбором и приступили к оформлению необходимых документов.

Он добавил, что вместе с предложениями новых квартир жителям старых домов выдают брошюры "Электронные помощники при переезде в новую квартиру", в которых отражены семь шагов по переселению и QR-ссылки на электронные сервисы на портале mos.ru.

Для удобства жителей на первых этажах новостроек открыли Центры информирования по переселению, куда можно обратиться за индивидуальной помощью в процессе переезда. Сейчас действует 54 таких центра.

Ранее стало известно, что дом по программе реновации в столичном районе Люблино введут в эксплуатацию в 2024 году. Объект будет находиться на Совхозной улице, доме 55, строении 1. В здании предусмотрят четыре секции.

Новости часа: почти 540 старых домов расселили в Москве по программе реновации