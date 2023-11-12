Дом по реновации на 330 квартир построят в районе Южное Тушино

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Жилой дом по программе реновации возведут в районе Южное Тушино на северо-западе Москвы. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Здание, состоящее из двух корпусов, построят на улице Окружной, 2а. Рядом с домом также сделают подземный паркинг на 56 машино-мест.

"Новостройка общей площадью 32,5 тысячи квадратных метров. Все жилые помещения сдадут с полной отделкой в соответствии со стандартами реновации", – отметил председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Из 330 запланированных квартир сделают 118 однокомнатных, 166 двухкомнатных и 46 трехкомнатных. При этом шесть из них оборудуют для маломобильных граждан.

"Для внешней отделки корпусов используют систему вентилируемого фасада с облицовкой керамогранитными панелями. Для наружных блоков кондиционеров установят специальные корзины, а подъезды оформят витражным остеклением", – сказано на сайте сэра Москвы.

В доме на первых этажах подготовят вестибюли, лифтовые холлы, комнаты для консьержа и колясочные, а также места для коммерческих объектов. Во дворе оборудуют проезды и тротуары, построят детскую и спортивную площадки, зоны отдыха, а на придомовой территории высадят деревья и кустарники, разобьют газоны и цветники.

Мосгосстройнадзор проконтролирует на всех этапах строительства качество работ на этом объекте.

Ранее специалисты приступили к возведению двух корпусов по реновации в районе Царицыно на улице Кантемировской. Их возводят на месте двух снесенных пятиэтажек, жители которых переехали в новые квартиры в этом же районе.

Мэр Москвы рассказал о ходе программы реновации в 2023 году