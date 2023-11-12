Собянин: ввели 39 домов по программе реновации на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На северо-востоке Москвы в эксплуатацию ввели 39 домов по программе реновации. Еще 53 здания находятся на стадии строительства и проектирования, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В частности, в программу реновации включили 499 домов, где проживают 86,5 тысячи человек.



"Возводим новые многоэтажки в 14 районах округа. Сейчас в СВАО подобраны 87 "стартовых" площадок", – уточнил мэр.

С начала реализации программы новые квартиры в округе получили около 11,4 тысячи человек, из которых почти 2,7 тысячи стали обладателями современного жилья в 2023 году.



Также развивается социальная инфраструктура. В Бабушкинском районе на Кольской улице специалисты возводят детский сад, рассчитанный на 225 мест. В Алексеевском районе началось строительство современного спортивного комплекса с двумя бассейнами. В Останкинском районе на Сельскохозяйственной улице планируется возвести детский сад для 200 малышей.

Ранее специалисты приступили к возведению двух корпусов по реновации в районе Царицыно на улице Кантемировской. Их возводят на месте двух снесенных пятиэтажек, жители которых переехали в новые квартиры в этом же районе.

Также стало известно, что первый этап программы реновации в районе Кузьминки в Москве выполнен наполовину. В первый этап, который реализуется до конца 2024 года, включили 34 дома. Сейчас в районе ведется расселение 18 домов. 17 из них уже полностью расселили, жители еще одного дома переезжают.

Новости часа: почти 540 старых домов расселили в Москве по программе реновации