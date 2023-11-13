Десять домов снесли по реновации в Кузьминках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Десять старых домов снесли в рамках реализации программы реновации в Кузьминках на юго-востоке Москвы. Об этом рассказал глава столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

"Десятым снесенным зданием с начала реализации программы стал дом, расположенный на улице Зеленодольской, доме 28, корпусе 4. Его жители переехали в новые квартиры на той же улице", – уточнил он.

Загрутдинов отметил, что от домов старого жилого фонда избавляются, используя технологию умного сноса, которая отличается своей безопасностью и экологичностью. По его словам, такой подход предполагает максимальную переработку и повторное использование отходов. Кроме того, во время сноса рабочие стараются сохранить как можно больше деревьев, добавил он.

С момента запуска программы в столице демонтировали уже более 300 домов, резюмировал глава Депстроя.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в программу реновации на северо-востоке Москвы включили 499 домов. В округе уже ввели в эксплуатацию 39 новостроек, еще 53 – проектируются. С начала реализации программы новые квартиры там получили около 11,4 тысячи человек.

Также, как отметил градоначальник, развивается и социальная инфраструктура. В Бабушкинском районе на Кольской улице специалисты возводят детский сад, рассчитанный на 225 мест.



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