06 ноября, 13:21Мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил о росте популярности услуг и сервисов mos.ru
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина
С начала года услугами и сервисами портала mos.ru воспользовались больше 550 миллионов раз, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, это на 15% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Самыми востребованными остаются электронные медицинская карта, дневник школьника и сервис передачи показаний счетчиков воды и тепла.
Собянин добавил, что в этом году город запустил и модернизировал больше 80 услуг.
Ранее сообщалось, что пожилые москвичи все чаще получают городские услуги в онлайн-формате. Порталом mos.ru воспользовались 3,1 миллиона человек старше 55 лет. С 2020 года их число увеличилось в три раза.
Москвичи старшего поколения стали чаще оформлять городские услуги онлайн
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