Сергей Собянин сообщил о росте популярности услуг и сервисов mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

С начала года услугами и сервисами портала mos.ru воспользовались больше 550 миллионов раз, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра, это на 15% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Самыми востребованными остаются электронные медицинская карта, дневник школьника и сервис передачи показаний счетчиков воды и тепла.



Собянин добавил, что в этом году город запустил и модернизировал больше 80 услуг.

Ранее сообщалось, что пожилые москвичи все чаще получают городские услуги в онлайн-формате. Порталом mos.ru воспользовались 3,1 миллиона человек старше 55 лет. С 2020 года их число увеличилось в три раза.

Москвичи старшего поколения стали чаще оформлять городские услуги онлайн