Более 500 тыс человек присоединились к проекту "Московское долголетие" за 5 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более полумиллиона горожан присоединились к проекту "Московское долголетие" за 5 лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Занятия для участников проекта проходят на базе 1 300 различных организаций по всей столице – в вузах, парках, школах, спортивных центрах, библиотеках и других площадках.

Старт проекту дал Сергей Собянин в 2018 году, что положило начало развитию экосистемы для самореализации и качественного досуга москвичей "серебряного" возраста.

В каждом районе столицы сейчас работают бесплатные группы по более чем 40 направлениям, среди которых IT, иностранные языки, скандинавская ходьба, фитнес и многое другое. Проводят занятия профессиональные и высококвалифицированные педагоги. За годы существования проекта, количество направлений занятий выросло в три раза.

В июне 2023 года стала доступна возможность стать участником проекта онлайн – на портале mos.ru. На сайте представлена расширенная поисковая система по различным направлениям, среди которых тренинги личностного роста, эмоциональный интеллект, бьюти-сфера, нейрогимнастика и многое другое.

С 2019 года в рамках экосистемы открылись первые центры московского долголетия. В них любые желающие горожане старше 55 лет могут создать сообщество по интересам или влиться в уже существующее.

Центры московского долголетия открыты для всех, вне зависимости от района проживания. Особую популярность у жителей снискали интеллектуальные мероприятия и направление "Здоровый образ жизни", а также йога, гимнастика, бильярд и настольный теннис. Кроме того, открываются клубы по нейрографике, IT, и клубы по психологии.

Горожане создали уже более 5 000 подобных клубов. За время существования программы количество центров московской долголетия увеличилось с 7 до 96. До конца 2023 года будут открыты 120 пространств, в 2024 году планируется, что центры охватят все районы столицы.

Заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты населения Владимир Филиппов заявил, что "Московское долголетие" является не просто социальным проектом, а узнаваемым брендом и эталонной практикой для тиражирования.

Согласно социологическим опросам, 96% участников программы считают, что проект способствует повышению качества их жизни и оценивают уровень своего благополучия в среднем на 20% выше, чем те, кто не принимает участия в проекте. Кроме того, 63% опрошенных участников проекта заявили, что в первую очередь проект помогает им заботиться о своем здоровье.

Ранее Собянин сообщал об открытии 10 новых центров "Московского долголетия". Всего в городе было открыто порядка 100 центров, а до конца этого года их будет больше 120.

Отмечалось, что новые центры заработали в таких районах, как Перово, Останкинский, Восточное Измайлово, Ярославский, Царицыно, Бабушкинский, Академический, Щербинка, Крылатское и Сокол.



"Интервью": Владимир Филиппов – о программе "Московское долголетие"