Более 3 млн москвичей старшего поколения получают городские услуги онлайн – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москвичи старшего поколения все чаще получают городские услуги в онлайн-формате. Порталом mos.ru воспользовались 3,1 миллиона человек старше 55 лет, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

За последние три года их число увеличилось в 3 раза.



"Люди старшего возраста решают многие ежедневные вопросы, не выходя из дома", – подчеркнул мэр.

Для них организовали бесплатные занятия, на которых специалисты помогают узнавать о востребованных онлайн-сервисах.

За 9 лет за онлайн-услугами обратились около 1,5 миллиона горожан старшего поколения. Чаще всего порталом пользуются люди 60–64 лет. Они составляют свыше 20% от общего числа зарегистрированных пользователей. За последние полгода москвичи старшего поколения искали сведения о здоровье, передавали показания счетчиков и узнавали оценки внуков в электронном дневнике.

Среди самых востребованных сервисов у жителей города старшего поколения также оказались единый платежный документ и питание детей в школе, среди услуг – запись к врачу, подача заявки на региональные социальные доплаты к пенсии неработающим пенсионерам и присвоение статуса предпенсионера.

Ранее сообщалось, что широкие празднования Дня старшего поколения прошли на ВДНХ. Там для пожилых москвичей провели бесплатные экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия.

Кроме того, в этот день москвичи старшего поколения смогли прогуляться по оздоровительному маршруту, который проходит через территорию ландшафтного парка, а также посетить центр "Московского долголетия" в левом крыле арки главного входа.

Собянин поздравил москвичей с Днем старшего поколения