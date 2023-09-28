День старшего поколения пройдет на ВДНХ 1 октября

Фото: пресс-служба ВДНХ

1 октября на ВДНХ для пожилых москвичей проведут бесплатные экскурсии, мастер-классы и другие мероприятия по случаю Дня старшего поколения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Так, в предстоящее воскресенье в 15:00 бесплатная экскурсия для горожан старшего возраста пройдет в музее славянской письменности "Слово", а в 17:00 – в центре "Космонавтика и авиация". В обоих случаях требуется предварительная регистрация.

Кроме того, в этот день москвичи старшего поколения смогут прогуляться по оздоровительному маршруту, который проходит через территорию ландшафтного парка, а также посетить центр "Московского долголетия" в левом крыле арки главного входа, где им расскажут о проводимых там мероприятиях.

По случаю Дня старшего поколения программу мероприятий подготовили не только на ВДНХ, но и в городских центрах "Московского долголетия" в рамках фестиваля "Счастливый возраст". Он проходит с 26 по 29 сентября, для посетителей центров проводят в том числе лекции, творческие занятия и спектакли.

Ранее сообщалось, что 30 сентября в "Лужниках" состоится финал столичной спартакиады "Моспром", которая объединяет специалистов и студентов из разных отраслей. Участие в состязании примут больше 2 тысяч человек.

