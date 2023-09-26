Кинопоказы пройдут на ВДНХ в рамках кинофестиваля дизайна в Москве

Фото: vk.com/ Московский Международный Кинофестиваль Дизайна

Жителей столицы пригласили на показы фильмов в павильоне "Рабочий и колхозница" на ВДНХ 28 и 30 сентября в рамках II Московского международного кинофестиваля дизайна. Об этом сообщается на сайте выставочного комплекса.

Сам фестиваль начнется в столице уже 26 сентября. Посетители увидят шесть картин зарубежных и российских режиссеров.

В частности, 28 сентября в 19:00 пройдет показ документального фильма "Прекрасная история". Картина расскажет об искусстве каллиграфии и итальянском деятеле Барбаре Кальцолари.

Кроме того, 30 сентября организуют просмотры нескольких картин: документального фильма "Руками", игровой ленты "Спящая красавица" о королевской паре, картины "Хозяйка горы" на тему национальной идентичности и других.

Московский международный кинофестиваль дизайна проходит с 26 сентября по 1 октября на разных площадках города.

Кроме того, с 4 по 10 октября в Музее космонавтики на ВДНХ пройдет ряд мероприятий в рамках Всемирной недели космоса. В течение недели гости площадки смогут принять участие в квесте. Подготовиться к нему можно будет на лекции "Начало космической эры" 4 октября.

В Москве подготовили цикл бесплатных лекций и экскурсий, посвященных космосу