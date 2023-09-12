Посещаемость музеев Москвы увеличилась в два раза за 10 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Посещаемость столичных музеев увеличилась в два раза за 10 лет. В 2012 году в музеях побывали 8,7 миллиона человек, а в 2022 году их посетили 16,7 миллиона граждан, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

За первые шесть месяцев 2023 года гостями музеев стали 6 миллионов человек. Самыми популярными за это время оказались музеи-заповедники "Коломенское", "Царицыно" и "Кусково", а также Музей Москвы, Музей космонавтики и Дарвиновский музей.

В 2012–2018 годах наиболее популярными стали дни открытых дверей. С 2019 года данный формат поменяли, для гостей сформировали программу "Московская музейная неделя", которая действует в течение третьей недели месяца. В ее рамках с января по август этого года экспозиции увидели 873 тысячи человек, а за все время ее работы – 3,4 миллиона горожан и гостей столицы.

В 2017 году в столице начали реализовывать проект "Музеи – детям", который предоставляет школьникам бесплатное посещение музеев. Всего за время акции в музеях побывали около 2,2 миллиона детей.

Музейная неделя проходит в Москве с 11 по 17 сентября. Во вторник, 12 сентября, посетителей ожидает Московский музей современного искусства с крупнейшей в России коллекцией произведений XX века. В этот же день перовский филиал, Музей Вадима Сидура, приглашает познакомиться со скульптурами из цикла "Женское начало", "Бабий Яр" и "Памятник погибшим от любви", а также с инсталляцией "Современное распятие" и реконструкцией утраченной последней работы Вадима Сидура в скульптуре "Кукла Люда".

Филиал на Петровке открыл выставку "Единицы времени". В нее вошли произведения ключевых нонконформистов 1960-х годов, в том числе Ильи Кабакова, Анатолия Зверева, Дмитрия Краснопевцева, Евгения Кропивницкого и других.

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