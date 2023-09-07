Ультрасовременный зал под землей откроется в парке "Зарядье"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ко Дню города в парке "Зарядье" откроется новое пространство "Паркинг Галерея" и выставка выпускников художественных и архитектурных вузов столицы "Выпуск'23". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Паркинг Галерея" расположена на глубине 12 метров. Она объединила подземную парковку и пространство, которое исторически и технически предназначено для встречи с искусством. Зал может адаптироваться под определенный творческий замысел и вид мероприятия.

Пространство парковки разделено на три сквозных нефа 32 колоннами из стеклокомпозита, под потолком установлена система освещения почти из полутора тысяч ламп. Попасть в галерею могут не только автомобилисты, но все желающие из разных частей парка – через павильон "Заповедное посольство", со стороны концертного зала и Москворецкой улицы, по любому спуску на подземную парковку.

"Паркинг Галерея" – новый ультрасовременный зал, третий по величине в историческом центре Москвы. Этот белый куб способен вместить в себя самые разные мероприятия – от выставок и форумов до концертов и спектаклей, при этом сохраняя функцию подземной парковки как транзитной зоны", – сказал директор "Зарядья" Иван Демидов.

Он подчеркнул, что похожего подхода придерживались конструктивисты в начале ХХ века, создавая здания-трансформеры, способные вмещать жилые помещения, читальные и спортивные залы и другое.

"Так мы воздаем должное прошлому, устремляясь в будущее и проживая настоящее", – подчеркнул Демидов.

"Аллея славы" авангардной Москвы 1920-х является входной зоной "Паркинга Галереи". В этом месте в виде горельефов реконструированы фрагменты восьми ключевых архитектурных проектов прошлых лет. Среди них – здание московского отделения газеты "Ленинградская правда" архитектора-конструктивиста Константина Мельникова и проект города будущего Льва Руднева.

Выставка "Выпуск'23" станет первым мероприятием в "Паркинг Галерее". В экспозиции представлены работы 225 художников, окончивших московские художественные и архитектурные вузы в этом году. К просмотру будут доступны свыше 450 работ.

"Выпуск" является одним из флагманских проектов "Зарядья". Первый раз выставка состоялась в парке прошлом году. Она стала примером экспонирования разных направлений визуального искусства.

Участниками стали: Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова, Российский государственный художественно-промышленный университет имени С. Г. Строганова, Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Школа-студия МХАТ, Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова, Российский институт театрального искусства (ГИТИС), Московская школа фотографии и мультимедиа имени А. Родченко, Российская академия народного хозяйстве и государственной службы, Институт современного искусства Иосифа Бакштейна и другие.

Посетители выставки смогут увидеть работы в разных жанрах и разные виды искусства, например живопись, графику, скульптуры, архитектурные рисунки и макеты, произведения из керамики, стекла и многое другое. Экспонаты разделены по стендам учебных заведений и тематическим зонам.

Нововведением этого года стал архитектурный блок. Свои дипломные проекты благоустройства публичных пространств и монументально-декоративные пейзажи покажут выпускники Московского государственного строительного университета, Московского архитектурного института, Государственного университета по землеустройству и Университета креативных индустрий Universal University.

Желающие смогут 10 сентября посетить выставку бесплатно по предварительной регистрации. Экспозиция будет работать до 12 ноября 2023 года.

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В оргкомитете добавили, что в рамках празднования Дня города в этом году на фестивальных площадках пройдут 500 часов мастер-классов, 500 часов спортивных программ и 110 открытых мастер-классов на офирах и печах.

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