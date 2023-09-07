Ко Дню города в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ пройдет развлекательная программа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ко Дню города в павильоне "Макет Москвы" на ВДНХ с 8 по 10 сентября пройдет развлекательная программа, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"В 2022 году павильон "Макет Москвы" на Сиреневой аллее ВДНХ посетили 14 214 человек с 9 по 11 сентября. Три тысячи учащихся из более чем 70 школ и колледжей Москвы приняли участие в экскурсионной программе", – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

В пятницу, 8 сентября, с 10:30 до 15:00 каждые полчаса желающие смогут посетить экскурсию по павильону "Макет Москвы". Участие в экскурсии доступно без предварительной регистрации. Посетители посмотрят на столицу с высоты птичьего полета. Кроме того, гости узнают о развитии Москвы, увидят технические возможности макета.

В субботу и воскресенье, 9 и 10 сентября, каждые полчаса для посетителей будут показывать светотехнические шоу – "Я шагаю по Москве", "Мегаполис Москва", "Лучший город Земли", "Архитектурные стили Москвы", "История Москвы", "Московские окна", "Вселенная Москва" и "Времена года".

Также на ВДНХ 9 сентября откроется выставка фотографий. Она будет посвящена 170-летию со дня рождения инженера, архитектора, изобретателя и ученого Владимира Шухова. Гости павильона узнают биографию ученого, познакомятся с его деятельностью, наследием в Москве, стране и за рубежом. Выставка подготовлена вместе с Международным Шуховским фондом. Кроме того, архив Российской академии наук и Библиотека архитекторов и урбанистов ГБУ "Мосстройинформ" предоставили материалы для экспозиции.

Ранее сообщалось, что наиболее яркие мероприятия Московского урбанистического форума запланированы на 8–10 сентября, их посвятят празднованию 876-летия столицы. В рамках Урбанфорума в "Лужниках" пройдут концерты, финалы и полуфиналы игр, квизы и интерактивные занятия. Кроме того, гимнастка Ляйсан Утяшева и гроссмейстер Сергей Карякин проведут для гостей мастер-классы.

Гости форума смогут побывать на развлекательных, интеллектуальных и спортивных мероприятиях до 21:00. С 21:00 до 03:00 8 и 9 сентября желающие смогут посетить ночные дискотеки.

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