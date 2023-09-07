Москвичей пригласили отпраздновать День города на площадках МУФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самые яркие мероприятия Московского урбанистического форума (МУФ) запланированы на 8–10 сентября, их посвятят празднованию 876-летия столицы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, концерты, финалы и полуфиналы игр, квизы и интерактивные занятия пройдут в "Лужниках". Мастер-классы проведут гимнастка и телеведущая Ляйсан Утяшева и гроссмейстер Сергей Карякин.

Отмечается, что развлекательные, интеллектуальные и спортивные мероприятия будут проходит до 21:00. С 21:00 до 03:00 8 и 9 сентября гости смогут посетить ночные дискотеки.

Днем 8 сентября на площадке главные джазовые хиты исполнит саксофонист Игорь Бутман. Ночью можно будет послушать композиции дуэтов Galibri&Mavik, Artik&Asti, HammAli&Navai, сеты диджеев Borey, Swanky Tunes и Dennis Frost.

Хедлайнерами ночной дискотеки 9 сентября будут артисты Ваня Дмитриенко, Игорь Бутман, Елена Темникова, Filatov&Karas, диджеи Slider, Sander Zhukov и Andrey Kurchenko.

Помимо этого, 9 и 10 сентября здесь пройдет форум "Мое будущее". Он объединит выпускников вузов, начинающих специалистов и экспертов, которые готовы развивать свою карьеру или бизнес в сфере инноваций. Еще одним ярким событием станет розыгрыш главного приза фестиваля "Сделано в Москве" – автомобиля "Москвич".

Выставка "Станция Манеж", в свою очередь, традиционно станет площадкой, где пройдут лекции культурных деятелей, блогеров и телеведущих. В 17:00 8 сентября в лектории проведут поэтический вечер. Стихи прочтут Диана Никифорова, Кирилл Марков, Максим Добророднов и другие.

В субботу, 9 сентября, в 16:00 в лектории теле- и радиоведущая и многодетная мама Тутта Ларсен расскажет, как со всей семьей отправилась в путешествие. 10 сентября в 15:30 там выступит выступит театральный критик Павел Руднев. Он поведает о пьесах, посвященных столице.

Уточняется, что в последние дни работы Московского урбанфорума площадка в "Зарядье" продолжит удивлять гостей. Желающих пригласили на интерактивные и полные актерских импровизаций шоу 8 сентября с 15:00 до 16:30 в большом амфитеатре. Там же с 20:00 до 22:00 выступят музыкант Настя Демидова и квартет TeAmo.

Интервальная тренировка пройдет в большом амфитеатре 9 сентября с 15:00 до 16:00. Гостей научат техникам высокоинтенсивных занятий. 10 сентября с 16:30 будут выступать диджей Dmitri V, певицы Лилая и Lebedeva и одна из самых успешных групп страны HammAli&Navai. Кроме этого, в зале "Луг" с 18:30 до 20:00 пройдет кинопоказ фильма "Последний теплоход".

Подчеркивается, что все три дня на площадке МУФ в Гостином Дворе лекции и дискуссии будут проводить известные психологи, специалисты по питанию, бизнес-тренеры, ученые. В частности, 8 сентября в 10:00 начнется лекция психолога Ларисы Сурковой "Родителям о детях". Она расскажет о дружбе родителей и детей, выборе методов воспитания, сохранении доверия между взрослыми и детьми.

В 18:00 9 сентября состоится лекция "Здоровье и успех: как сделать качественный прорыв в жизни". Слушатели взглянут на здоровье под необычным углом и узнают, как физическое и психическое состояние человека влияет на успех в жизни.

В последний день работы форума, 10 сентября, здесь гости больше узнают о секретах выбора профессии, роли искусственного интеллекта в современном мире, а также смогут посетить литературную дискуссию "Три Москвы Марины Цветаевой".

Ранее сообщалось, что шоу флайбордистов состоится 9 и 10 сентября в 13:00, 17:00 и 20:00 на Московском урбанистическом форуме в "Лужниках". Посетить его можно в бассейне для вейкбординга в зоне "Мой район".

Помимо этого, 9 сентября, в 11:00 в Гостином дворе состоится лекция "Эмоциональный интеллект: как научиться управлять эмоциями". Гостям предложат задуматься о важности этого ключевого навыка будущего, так как современному человеку необходимо быть гибким, уметь быстро адаптироваться к меняющимся реалиям и работать в стрессовых ситуациях.

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