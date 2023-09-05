Концерты ко Дню города пройдут во всех округах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Мероприятия по случаю празднования Дня города 9 и 10 сентября пройдут во всех округах Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента культуры.

"Жителей и гостей столицы ждет масштабная праздничная программа. Специально ко Дню города подготовили множество тематических мероприятий, выставок, концертов и других активностей, которые пройдут в парках, музеях, библиотеках, культурных центрах и в других учреждениях культуры", – говорится в сообщении.

Центральными площадками празднования станут Цветной бульвар, "Музеон", Поклонная гора и "Лужники".

В 12:00 9 сентября и в 15:00 10 сентября на Цветном бульваре состоятся концерты с участием звезд российской эстрады. Там же развернется благотворительная ярмарка, посетители которой, помимо прочего, смогут помочь нуждающимся людям и животным.

Посетителей Дня города на Поклонной горе ожидают выступления танцевальных, вокальных и театральных коллективов, а также звездных артистов. Концерты на площадке начнутся в 12:00 9 сентября и в 15:00 10 сентября.

В "Музеоне" в дни празднования 876-летия Москвы организуют "ДВИЖ Фест" и "Движ Kids". На сцене площадки дети выступят с известными блогерами.

На площадке Мосурбанфорума в "Лужниках" для гостей выступят Полина Гагарина, Родион Газманов, Люся Чеботина, Валерий Сюткин, группа "Руки вверх!" и другие российские артисты. Начало масштабного шоу запланировано на 18:00 9 сентября.

Кроме того, День города вместе с жителями столицы отпразднуют Музей В. А. Тропинина, Московский зоопарк, библиотека-читальня имени А. С. Пушкина и другие культурные и общественные пространства города. В парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Кузьминки", садах имени Баумана и "Эрмитаж" для москвичей выступят кавер-группы, сольные исполнители, хореографические и театральные детские коллективы.

Ознакомиться с подробной программой празднования Дня города Москвы и узнать адреса парков можно на портале мэра и правительства столицы.

Помимо этого, в дни празднования 876-летия Москвы горожане бесплатно смогут прокатиться на аттракционах. Решение об этом принял Сергей Собянин. Таким образом, дети и взрослые смогут покататься на 258 аттракционах в 21 парке, подведомственном столичному департаменту культуры.



Жителям столицы рассказали о праздничных мероприятиях в День города