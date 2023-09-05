Мероприятия в честь Дня города пройдут в Московском дворце пионеров 9 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мероприятия в честь Дня города состоятся в Московском дворце пионеров 9 сентября. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента образования и науки.

Гости смогут посетить мастер-классы, конкурсы, спортивные состязания и игры на свежем воздухе. Праздник начнется в 12:00, его откроет концерт детских творческих коллективов "Под парусами детства" образовательного комплекса "Воробьевы горы".

В 13:00 пройдет мастер-класс "Я у мамы инженер: строим Шуховскую башню". Ребята ознакомятся с архитектурным наследием Владимира Шухова, узнают интересные факты из истории строительства. В 15:00 на лекции-квесте "Московское ралли" от издательства "Самокат" посетителям расскажут, как сделать прогулки в центре города увлекательными.

Научиться решать конфликты мирным путем, выявлять травлю и буллинг можно будет на интерактивной викторине от проекта "Травли Net" благотворительной организации "Журавлик". Мероприятие начнется в 16:00.

Ранее ВДНХ, музеи и библиотеки Москвы пригласили жителей на программу ко Дню города. В этом году столице исполняется 876 лет. Так, на ВДНХ пройдет программа "Москва – город высоких достижений".

День города в Москве отметят на 26 фестивальных площадках