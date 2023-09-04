Победители проекта "Лайн-ап #Моспродюсер" выступят в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Моспродюсер

Победители проекта "Лайн-ап #Моспродюсер" выступят на большом концерте в День города, 9 сентября, на Поклонной горе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Московский продюсерский центр подвел итоги живых прослушиваний в рамках проекта "Лайн-ап #Моспродюсер | День города – 2023". Эксперты музыкальной индустрии отобрали пятерых победителей, среди которых Катя Рикеда, Маша Мария, Natta, Веснушка и Matanya. А также в рамках специальной номинации жюри проекта призерами стали Лиза Матрешка и Boba Sheshera", – отмечается в сообщении.

На портале уточнили, что в этом сезоне на участие в проекте было прислано 625 заявок от исполнителей авторской музыки. Во время финальных прослушиваний смогли пройти 20 коллективов и артистов, представивших свое творчество перед жюри. Среди экспертов были директор Московского продюсерского центра Андрей Петров, замдиректора Московского продюсерского центра Никита Беляков и многие другие.

Самыми популярными стилями и жанрами, в которых выступали участники, стали поп, инди, фолк, соул и хайперпоп.

По словам Петрова, для артистов стало традицией отмечать День города на одной из главных московских сцен. Он отметил, что поиск аудитории, формирование творческого имиджа и личного бренда, профессиональной репутации требует больших усилий. Петров подчеркнул, что начинающим артистам трудно прийти к этому в одиночку. В связи с этим проект "Лайн-ап #Моспродюсер" с 2017 года предоставляет возможность артистам присоединиться к крупным мероприятиям Москвы.

"Конкурсный отбор экспертами музыкальной индустрии и конкуренция среди участников задают высокую творческую планку для музыкантов. Финалистов мы отбираем, оценивая исполнительское мастерство и сценический образ, качество музыкальных композиций, содержание текстов, оригинальность произведений и общее впечатление от выступления. Желаю каждому победителю проекта справиться с волнением и прожить на максимум этот момент", – рассказал директор Московского продюсерского центра.

За восемь сезонов проекта "Лайн-ап #Моспродюсер" в рамках московского выпускного с 2017 по 2019 год и Дня города с 2017 по 2019 год, а также в 2022 и 2023 годах реализовали свыше 3,7 тысячи заявок, отобрали более 150 финалистов. Кроме того, за это время выступили порядка 40 молодых артистов Московского продюсерского центра.

Ранее сообщалось, что День города отметят в Москве на 26 фестивальных площадках. Они откроются во всех округах. С 8 по 10 сентября посетителей ждут мастер-классы, кулинарные шоу на офирах и традиционных печах, лекции, образовательные викторины. Столичные рестораторы подготовят для праздника особое меню, в которое включат жаркое из свиных ребер, жаренного на углях цыпленка по-московски, выпечку.

День города в Москве отметят на 26 фестивальных площадках