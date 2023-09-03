Фестиваль "Театральный марш" пройдет в саду "Эрмитаж" 9 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юбилейный 10-й фестиваль "Театральный марш" состоится в столичном саду "Эрмитаж" с 12:00 до 23:00 9 сентября. Он пройдет в День города и даст старт новому сценическому сезону, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Для гостей подготовили спектакли девяти московских театров, в число которых вошли Театр Терезы Дуровой, музыкально-драматический театр "А-Я", Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Московский драматический театр имени А.С. Пушкина, театры "Школа современной пьесы", "Школа драматического искусства", Московский театр "Новая опера" имени Е. В. Колобова, а также Московский театр на Таганке.

Программу составили, учитывая предпочтения зрителей разных возрастов. Посетителей ожидают драматические, музыкальные, пластические спектакли и специальная детская программа.

До этого стало известно, что День города отметят в Москве на 26 фестивальных площадках. Они откроются во всех округах. С 8 по 10 сентября гостей ждут мастер-классы, кулинарные шоу на офирах и традиционных печах, лекции, образовательные викторины. Столичные рестораторы подготовят для праздника особое меню, в которое включат жаркое из свиных ребер, жаренного на углях цыпленка по-московски, выпечку.

Ранее сообщалось, что что 9 сентября состоится второй парад трамваев. Исторические вагоны направятся от депо имени Н. Э. Баумана через ВДНХ до разворотного кольца "Останкино". Отмечалось, что колонна поедет в 11:30. Выставка назначена с 12:00 до 17:00 на Сельскохозяйственной улице, доме 9, строении 8.

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