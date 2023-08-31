Парад трамваев и выставка ретроавтомобилей пройдут в Москве в День города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Второй парад трамваев состоится в Москве в День города, 9 сентября. Исторические вагоны направятся от депо имени Н. Э. Баумана через ВДНХ до разворотного кольца "Останкино", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Колонна поедет в 11:30. Выставка назначена с 12:00 до 17:00 на Сельскохозяйственной улице, доме 9, строении 8.

"Это событие из года в год собирает сотни тысяч зрителей. После прохода колонны все желающие смогут до самого вечера фотографироваться с редкими моделями трамваев и автомобилей на выставке в депо", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Посетители выставки смогут увидеть в депо выступление участников проекта "Музыка в метро" и академического хора Московского метрополитена. Гостям будут предложены фотозона, полевая кухня и мороженое.

Ранее Сергей Собянин утвердил программу к празднованию Дня города. Более 150 мероприятий будет организовано на центральных и окружных площадках.

Они пройдут на 15 площадках, в том числе трех центральных – парк искусств "Музеон", Цветной бульвар и Поклонная гора – и 12 окружных, среди которых парк "Ходынское Поле", Измайловский парк и другие.

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