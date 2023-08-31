"Ундервуд" и Retunec выступят в рамках Московского урбанфорума в "Зарядье"

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В парке Зарядье проходит музыкальная программа в рамках Московского урбанистического форума. В субботу, 2 сентября, на сцену выйдет автор-исполнитель Retunec, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Он является финалистом национального проекта "Универвидение. Авторы" и победителем блогерского реалити-шоу. Исполнитель выступит на сцене Большого амфитеатра парка в 18:30.

В 19:30 этого же дня состоится выступление резидента арт-кластера "Таврида" Айвана, который принимал участие в музыкальных телешоу.

Хедлайнером вечера станет композитор Владимир Мартынов, который написал композиции ко многим советским и российским кинокартинам, театральным постановкам и балету. В его творчестве сочетается древнерусская церковная музыка и произведения для синтезаторов. Выступление Мартынова начнется в 21:00.

В воскресенье, 3 сентября, на сцене Большой амфитеатра выступит участница шоу "Голос-4" Юлия Райнер с композициями "Говори", "Сильнее тебя", "Океаны" и "Тонем".

Во вторник, 5 сентября, пройдет встреча с исполнителем Владимиром Бабенко. Свои песни он посвящает семье, дружбе и любви. Он выйдет на сцену в 17:00.

В продолжении программы гости смогут послушать авторские песни под музыку от поп-рока до R&B Анастасии Демидовой, которая выступит в 18:00.

Вечер завершит группа "Ундервуд". Максим Кучеренко и Владимир Ткаченко стали постоянными участниками фестивалей, а также выпустили песни к фильмам и сериалам. В своей программе они исполнят знакомые слушателем композиции.

Ранее сообщалось, что танцевальные занятия, музыкальный спектакль, мастер-классы, посвященные истории, архитектуре и литературе пройдут на четырех площадках Московского урбанистического форума (МУФ) с 28 августа по 3 сентября. В "Лужниках" 1 сентября в павильоне "Цифровые технологии Москвы" пройдут встречи с ведущими IT-специалистами, в рамках которых они расскажут о профессиях будущего и о том, где граждане могут им обучиться.

Москвичам рассказали о программе МУФ