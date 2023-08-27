В рамках МУФ в "Зарядье" пройдут мастер-классы по созданию флипбуков, комиксов и квиллингу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках Московского урбанфорума (МУФ) на площадке "Зарядье" пройдут мастер-классы по созданию комиксов, флипбуков и цветочных композиций из бумаги.

В павильоне "Заповедное посольство" в парке Зарядье буду работать творческие мастерские, где любой желающий сможет присоединиться к мастер-классу.

Гости форума научатся создавать флипбуки – небольшие карманные книжки с картинками, при перелистывании страниц которых создается оптическая иллюзия движения. Здесь же пройдет мастер-класс по созданию комиксов. Участники изучат правила построения композиции, познакомятся с техникой создания комиксов, освоят навыки визуализации сложного смысла при помощи простых рисунков.

А для любителей создавать подарки своими руками на площадке проводятся мастер-классы по квиллингу. На занятиях гости попробуют свои силы в создании красочных композиций из бумажных полосок. Выполненную своими руками объемную картину или открытку в технике квиллинга участники мастер-класса смогут забрать с собой.

А на площадке Московского урбанфорума проходят спортивные мероприятия. Так, гости смогут принять участие в тренировках и соревнованиях по пляжному волейболу и посмотреть на соревнования профессиональных команд.