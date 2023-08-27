Гости Московского урбанфорума могут поучаствовать в тренировках по пляжному волейболу

Фото: пресс-служба автономной некоммерческой организации "Мой район"

Гостей Московского урбанистического форума (МУФ) приглашают принять участие в тренировках и соревнованиях по пляжному волейболу. Они проходят на площадке Форума в "Лужниках".

Присоединиться к тренировкам можно в любое время с 12:00 до 21:00 по будням и с 11:00 до 21:00 в выходные в зоне "Набережная" около Малой спортивной арены. Кроме того, по выходным на площадке Форума проходят показательные выступления профессиональных волейболистов.

Сыграть в пляжный волейбол и посоревноваться в других видах спорта можно и на других площадках Москвы. За 10 лет специалисты привели в порядок 40 набережных общей протяженностью 65 километров.

Также на площадке Московского урбанфорума в Гостином дворе в воскресенье 27 августа состоится дискуссия "Как получить от жизни свое?". В обсуждении примет участие известный врач Алексей Безымянный, руководитель дирекции по координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы. Он расскажет о том, как спорт помогает в борьбе с профессиональным выгоранием. Дискуссия пройдет в большом зале "Москва".

Также в рамках Московского урбанфорума на площадке "Лужники" можно послушать лекции от специалистов сферы благоустройства Москвы. Сотрудники комплекса городского хозяйства расскажут о ресурсоснабжении, благоустройстве общественных пространств, капитальном ремонте зданий, озеленении и раздельном сборе отходов.