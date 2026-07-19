Аэропорты Домодедово и Внуково стали обслуживать рейсы по согласованию

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

Московские аэропорты Внуково и Домодедово стали принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация.

Такое решение принято из-за введения временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней. Эти меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиров предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов. Им рекомендовали следить за онлайн-табло авиагаваней.

Ограничения в столичных аэропортах регулярно вводятся из-за угрозы атак беспилотников. Ранее Сергей Собянин заявил, что с вечера 11 июля по утро 18 июля в сторону Московского региона летели 1 892 дрона.